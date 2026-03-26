Air India avvia nuovo collegamento fra Delhi e Roma Fiumicino

(Teleborsa) - Air India ha inaugurato un nuovo collegamento non-stop per Roma Fiumicino, tornando ad operare sulla Capitale italiana dopo quasi sei anni di assenza e facendo di Roma l’ottavo gateway in Europa, a conferma del pipano do rafforzamento nel Continente.



Il volo AI123 è decollato ieri da Delhi alle ore 13:35. All’atterraggio a Roma Fiumicino, il volo è stato ufficialmente accordo dalle autorità dell’Ambasciata indiana in Italia - Vani Rao, ambasciatrice d’India in Italia e a San Marino, Gaurav Gandhi, vice capo missione dell'ambasciata d'India (Roma), Swaminathan Krishnamoorthy, capo cancelliere dell'Ambasciata d'India (Roma) - e dai rappresentanti di Aeroporti di Roma, i quali hanno anche inaugurato il volo in partenza dalla capitale italiana, che è atterrato a Delhi alle 10:30 di oggi. Per l’occasione, le autorità hanno celebrato una cerimonia indiana tradizionale, con l’accensione di una lampada rituale, il taglio della torta e la premiazione del primo passeggero imbarcato.



Nipun Aggarwal, Chief Commercial Officer, Air India, ha affermato che "la domanda di viaggi tra India ed Europa continua ad aumentare sia nel segmento turistico sia in quello commerciale, grazie alle numerose affinità culturali tra i nostri due paesi e ai sempre crescenti rapporti che consolidano non solo i legami commerciali ed economici ma anche il legame culturale tra italiani e indiani".



L'Italia rimane un partner importante per l'India nel commercio, nel turismo e nel campo della cultura. Nel 2025 gli scambi bilaterali tra i due paesi hanno superato i 14 miliardi di dollari, grazie a un’intensa collaborazione in settori quali ingegneria, automotive, moda e design.



"Il nuovo collegamento diretto con Delhi arricchisce la nostra offerta per la capitale indiana e risponde alla crescente domanda di viaggi tra Italia e India", ha commentato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, sottolineando "questa nuova rotta rafforza ulteriormente il ruolo di Roma Fiumicino come hub internazionale di primaria importanza nel Mediterraneo, rendendolo sempre più centrale per i collegamenti aerei con l'Asia".



Il nuovo collegamento fra Delhi e Roma sarà operativo quattro volte la settimana – lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – con aeromobili B787-8. L'orario dei voli è stato studiato in funzione dei collegamenti via Delhi con numerose destinazioni in India e nel Sud-est asiatico, tra cui, per esempio, Thailandia, Sri Lanka, Malesia, Singapore e Vietnam. La struttura dell'orario consente ai viaggiatori provenienti dall'Italia di accedere facilmente alla rete internazionale e nazionale di Air India, che è in continua espansione.



Air India serve ora otto destinazioni nell'Europa continentale: Amsterdam, Copenaghen, Francoforte, Milano, Parigi, Roma, Vienna e Zurigo.

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