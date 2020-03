Coronavirus, Capone: "Da Bce misure inefficaci. Governo si faccia sentire"

(Teleborsa) - "Mentre l'Italia e l'Europa stanno affrontando con l'emergenza Covid-19 la più grande sfida economica dal dopoguerra, la Bce guidata dapensa che l'unica cosa che si possa fare è dare pacche sulle spalle". Il. ha commentato così le"Ci aspettavamo ile unche lanciasse il chiaro messaggio che la Bce era pronta a fare il necessario, senza limiti, a sostegno dell'economia in difficoltà – ha aggiunto Capone –. Evidentemente non ha imparato la lezione dopo gli errori commessi in Grecia.e, di fatto, ci lascia in balia dei mercati, mettendo a rischio le nostre banche. Il Governo si faccia sentire e non sia inerte di fronte a tale umiliazione".