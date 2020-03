Dl Coronavirus: in bozza aiuti per famiglie, Partite Iva e imprese

(Teleborsa) - Unada varare entro la fine di questa settimana, in modo da riuscire a, a partire da quelle per l. Tra le misure contenute nellal'; laAllo studio anche la. Sono queste alcune delle proposte avanzate emerse, ieri, dalsullesul tessuto economico e produttivo del Paese.Nel dettaglio, per quanto riguarda i lavoratori,certificata dal medico curante e vengonoLaprevede, inoltre,con procedura semplificata eestesa a tutti i lavoratori dipendenti, anche agricoli, non coperti dalla cig ordinaria e non tutelati da Fondi di solidarietà. Quest'ultima misura, ancora in via di definizione, varrebbe per la durata dello stop lavorativo e: potrebbe interessare fino ama si stima che possa essere la metà di loro a richiederla. Previsto un re laper chi ha subito una sospensione dal lavoro o un riduzione dell'orario.Per le famiglie in arrivoper dipendenti o autonomi, con figli piccoli a casa da scuola. Ilpunta a i 10 giorni di congedo per i figli fino a 14 anni, che salgono a 15 giorni se utilizzati in parti uguali da entrambi i genitori. In aggiunta si prevede anche un voucher babysitter da 600 euro che salirebbe a 1000 euro per le famiglie monogenitore e per sanitari e ricercatori, e un bonus per i caregiver. Altra ipotesi quella di un congedo speciale al 30% di 12 giorni per i figli fino a 12 anni (e senza limiti di età per i figli disabili), che salirebbe all'80% per i redditi bassi.Sul fronte delarrivano la possibilità diall'interno o all'esterno delle strutture ospedaliere, eCi sarà anche ile piùdei medici. Al fine di ", ai valori di mercato al 31 dicembre 2019, – si legge nella bozza –è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici". I dispositivi andranno con priorità ai medici e agli operatori sanitari.Infineo in via temporaneaper aumentare i posti letto per far fronte all'emergenza.