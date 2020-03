Unieuro chiude catena negozi per emergenza Coronavirus

Unieuro

(Teleborsa) - UNIEURO S.P.A.: CHIUSURA DEI NEGOZI IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID-19ha annunciato stamane la, 14 marzo 2020, e fino a nuova comunicazione.La decisione è maturata in virtù della volontà e dell’esigenza di proteggere la salute di clienti e collaboratori e verrà rivalutata di giorno in giorno, alla luce di un contesto sociosanitario in continua evoluzione e in osservanza delle disposizioni delle Autorità.Il, forte della piattaforme del sito, è stato contestualmentee continuerà a offrire l’intera gamma di prodotti alla clientela a condizioni agevolate, come segno concreto della responsabilità sociale di Unieuro, in qualità di leader di mercato che ha fatto della prossimità al cliente uno dei pilastri strategici, validi anche in questo momento straordinario.