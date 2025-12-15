Safilo rinuncia a Inspecs che si accorda con Luke Johnson e Ian Livingstone

(Teleborsa) - Safilo
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, ha confermato che non intende formulare un'offerta vincolante per Inspecs
, società britannica attiva nell'occhialeria.
L'annuncio è arrivato dopo che i consigli di amministrazione di Bidco 1125 Limitede Inspecs hanno annunciato il 10 dicembre di aver raggiunto un accordo sui termini di un'acquisizione in contanti raccomandata da Bidco per l'intero capitale
azionario di Inspecs. Bidco è una società recentemente costituita specificamente per l'acquisizione e controllata da Luke Johnson e Ian Livingstone. L'offerta è di 84 pence in contanti per azione, che valuta l'intero capitale a circa 85,4 milioni di sterline.Luke Johnson
è un noto imprenditore e investitore. Da quando è stato presidente e importante investitore di PizzaExpress durante la sua rapida espansione negli anni '90, ha preso parte a numerose iniziative di successo, tra cui il suo ruolo e investimento in Gail's Bakeries, tra le altre. Johnson ha presieduto o fondato diverse società, tra cui la società di private equity Risk Capital Partners, che ha investito in diversi settori, e in precedenza è stato presidente di Channel 4.Ian Livingstone
è un investitore immobiliare. La sua attività principale, London & Regional Group, è un portafoglio globale di immobili commerciali e attività alberghiere del valore di oltre 10 miliardi di sterline. Ha una vasta esperienza nel settore della vendita al dettaglio e del consumatore, incluso il settore dell'ottica, dove in precedenza è stato presidente della catena di negozi Optika Clulow, proprietaria di oltre 200 negozi di ottica, tra cui David Clulow e Sunglass Hut.
A novembre, Safilo aveva approcciato
Inspecs per una potenziale offerta
per le attività Eschenbach Group e BoDe, e stava valutando una potenziale offerta per l'intera società.