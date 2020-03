Coronavirus, Anief: scuole chiuse fino al 3 aprile, per aprirle bisognerà avere validi e comprovati motivi

(Teleborsa) - Fino al prossimo 3 aprile, le scuole di base rimarranno chiuse. Salvo attività “indifferibili”, hanno spiegato dal ministero. Ma cosa si intende per attività indifferibili? A spiegarlo è stata la, durante una video diretta. "La norma approvata – ha detto Azzolina – prevede che il dirigente scolastico possa organizzare la: significa che se noi avevamo prima il collaboratore scolastico che si occupava della vigilanza degli studenti o della pulizia delle scuole e gli studenti non ci sono e le scuole non devono essere pulite, il collaboratore scolastico grazie alla norma potrà restare a casa"., ritiene "che una volta pubblicati i provvedimenti presi dal Consigli dei ministri, tra cui i congedi parentali per agevolare i genitori lavoratori con figli a casa e le norme sulla cassa-integrazione,, ratificandone le validità e creando i presupposti migliori per organizzare con efficacia gli esami finali di Stato, anche prevedendo eventuali semplificazioni delle prove tradizionali, a partire dalla maturità 2020"."Parallelamente – continua il leader del sindacato autonomo -, assumendo vincitori e idonei dei concorsi, oltre che tutti i precari anche attraverso la call veloce, per evitare il record vergognoso di oltre 200 mila supplenze annuali; provveda, quindi, adalle sedi di presidenza ai posti in deroga di sostegno,, per il quale si continua a prevedere nemmeno il turn over".