Fisco, viceministro Misiani apre a intervento compensativo

(Teleborsa) -ma solo "quando avremo gli elementi conoscitivi per capire settore per settore i danni subiti". Sonodel viceministro all'Economia,, ai microfoni di Radio Anch'io su Radio Rai a chi ha criticato la decisione dell'esecutivo di limitarsi ali."Chi non guadagna non paga le tasse, chi non fattura non paga l'Iva", ha sintetizzato il viceministro e ha aggiunto cheConfermata poi la ferma volontà del Governo "aper mettere le imprese e le famiglie italiane in grado di fronteggiare un'emergenza senza precedenti e una situazione inedita con cui dobbiamo tutti fare i conti".