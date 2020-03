Ratti, CdA approva bilancio e dividendo

Ratti

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il bilancio 2019, che evidenzia un miglioramento di tutti gli indicatori economici: cresce sia in termini di ricavi (+6,1%), che di redditività (l’Ebitda + 23,3%). Il risultato dell’esercizio è pari a 12,9 milioni euro dai 10,5 milioni del 2018. I positivi risultati ottenuti hanno permesso l’ulteriore rafforzamento della posizione finanziaria netta, in miglioramento di 1,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2018.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,22 euro per azione, per complessivi 6 milioni di euro e la destinazione della quota residua dell’utile al rafforzamento patrimoniale e finanziario. Il dividendo avrà come data di stacco cedola n. 9 il 18 maggio 2020 (record date 19 maggio 2020) e come data di pagamento il 20 maggio 2020.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre esaminato ed approvato il Bilancio di Sostenibilità, che include la Dichiarazione Non Finanziaria 2019, e che descrive le attività più rilevanti svolte dal Gruppo in ambito sociale, ambientale ed economico.