Coronavirus, ESA: Centro controllo missione di Darmstadt si adegua a misure di sicurezza

(Teleborsa) -, i responsabili per i veicoli spaziali che orbitano attorno alla terra ed esplorano il sistema solare, dall'hardware difettoso, software problematici e pericolosi detriti spaziali, a virus informatici che potrebbero influenzare le stazioni di terra.L'Agenzia Spaziale Europea ha, che spaziano dall'Osservazione della Terra all'astronomia e alle missioni di esplorazione planetaria,. Queste missioni non volano infatti da sole, in quanto coloro che lavorano al Centro di controllo missioni, comprese le sette stazioni di terra situate su tre diversi continenti.Gli ingegneri, ad esempio,; assicurare che i pannelli solari ricevano sufficiente luce dal Sole; operare gli strumenti scientifici; ricevere pacchetti di dati cruciali eche tengano conto delle direttive fornite dalle autorità civili nazionali e regionali,Per le squadre di operazione di missione o per gli esperti nelle aree tecniche,per rispondere alla crescente gravità dell'epidemia del coronavirus. Soluzioni differenti anche a secondarichiesto, sia nelle sale controllo che nelle strutture tecniche.. Allo stesso tempo deve essere assicurata la preparazione ed esecuzione di attività critiche specifiche, come manovre per evitare collisioni, in numero simile a quello del personale al lavoro in un fine settimana di condizioni pre-virus.. La priorità rimarrà sempre proteggere la salute riducendo il numero di persone fisicamente presenti, assicurando comunque operazioni quotidiane efficaci" .In futuro, se necessario,. "Uno scenario - aggiunge Paolo Ferri, Capo Operazioni di Missione dell'ESA - che potrebbe essere mantenuto per un bel po' di tempo, estendendosi per molte settimane o mesi, se necessario", .