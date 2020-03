Coronavirus: SEA taglia del 45% investimenti 2020

(Teleborsa) - Il. Una riduzione pari al 45%, a fronte dei minori ricavi registrati nel corso delle settimane di emergenza sanitaria e delle previsioni per i prossimi mesi. La decisione è stata illustrata nel corso dell'alla commissione Partecipate del Comune di Milano.Confermati ci sono i, dove proseguono i cantieri pure con qualche ritardo dovuto alle attese di forniture dalla Cina, la, si è riservata valutazioni più attendibili nelle prossime settimane in funzione dello stato di incertezza in cui versa il trasporto aereo.Nella, in videoconferenza con la commissione Partecipate di Palazzo Marino,deliberato l'anno scorso dall'assemblea degli azionisti. Secondo la presidente Castelli, alla luce dell'emergenza coronavirus e dell'abbattimento dei ricavi, si ritiene difficile che Sea possa liquidare la seconda tranche.