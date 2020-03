Coronavirus, Borrelli: 4.821 malati in più e 793 nuove vittime in un giorno

(Teleborsa) - Sono complessivamentein Italia,(4.670 il dato di ieri), mentre sale arispetto a ieri. Si tratta deldall'inizio dell'emergenza (627 l'aumento dei morti annunciato ieri).Cresce anche il numero deirispetto a ieri, portando il numero complessivo deiin Italia, comprese le vittime ed i guariti aE' quanto ha annunciato dal capo della Protezione Civile,, nella consueta conferenza stampa quotidiana.Deglio oltre 42mila malati,sono ricoverati, 202 in più rispetto a ieri, di cui 1.093 in Lombardia, mentre i ricoverati con sintomi sono 17.708 e quelli in isolamento domiciliare 22.116.La Lombardia, prima regione colpita dal Covid-19 conta 17.370 malati (1.950 in più di ieri) e 3.095 vittime (546 in più), mentre in Emiglòia Romagna si contano 5.661 malati (+572 di ieri) e 715 vittime (+75). Il Veneto registra 4.214 malati (+537) e 146 vittime (+15) ed il Piemonte 3.506 malati (+262) e 238 vittime (+29).