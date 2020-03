Coronavirus, stretta di Conte sulle attività ma niente paura per gli alimentari

(Teleborsa) -. Peraltro "anticipato" dal Governatore della Lombardiache di fatto "motu proprio" aveva disposto quella serie di "strette" indispensabili sul movimento delle personeSenza passare dalla sala stampa di Palazzo Chigi, con un annuncio in diretta dalla sua pagina Facebook ripreso da tutte le televisioni, nazionali e non,, a cominciare dalleche invece rimarranno alzate, assieme a quelle de tradizionali negozi di generi alimentari,Un passo definito da Conte. "È necessario – ha affermato il Premier rivolgendosi agli italiani – compiere un altro passo,. Assicurando perciò cheConte ha fatto un appello al buon senso di ciascun cittadino.. Ma "al di fuori delle attività essenziali – ha precisato –. Riduciamo il motore produttivo dell'Italia, ma non lo arrestiamo".– Una decisione, quella annunciata ieri sera, che il Presidente del Consiglio non ha preso a cuor leggero. Sullo sfondo c'è, infatti, l'allarme conti pubblici. ", l'impatto dell'emergenza su lavoratori e imprese è preoccupante", ha dichiarato, nel pomeriggio di ieri all'Ansa una. Per il Governo è necessario, attraverso i bond o il fondo Salva-stati, che arrivi liquidità senza condizioni, ma l'idea dei Covid-bond, che vede l'Italia in prima linea, non piace a tutti i Paesi membri., ha sottolineato ilanticipando che, nel Decreto aprile sarà previsto "un ristoro per le imprese sulla base del calo dei fatturati".– "La sospensione annunciata dal Presidente Conte delle attività produttive non essenziali fino al 3 Aprile è un sacrificio necessario per sconfiggere il Covid19 e salvare vite umane.ha commentato il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.. "Finalmente, dopo troppi giorni persi, ci hanno ascoltato sulla chiusura delle fabbriche! Bene,mascherine e protezioni per tutti, anno bianco di pace fiscale per imprese e lavoratori per tutto il 2020A fianco del Premier,. Chiediamo a tutti i cittadini il più scrupoloso rispetto delle misure adottate. È il momento dell'unità contro un pericoloso nemico comune che sapremo sconfiggere".perché la "priorità del Governo è tutelare la salute di ogni singolo cittadino"., preferendo tenere tutta Italia incollata alla pagina Facebook personale. Lo ricordi per il futuro", ha osservato Marco Di Maio.– La pubblicazione del Dpcm con le nuove misure restrittive annunciate da Conte. Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione restano attivi l'assicurazione sociale obbligatoria, i servizi legati alla difesa e, chiaramente, l'assistenza sanitaria. Esclusi, invece, i servizi di assistenza sociale residenziale e non residenziale.. Restano attive l'industria delle bevande, le industrie alimentari, la filiera agro-alimentare e zootecnica, l'industria tessile solo legata strettamente agli indumenti di lavoro (escluso, quindi l'abbigliamento).. E, come attività legate ai servizi essenziali, restano attive anche le riparazioni della strumentistica utilizzata nella filiera alimentare, farmaceutica o dei trasporti.Sul fronte di questi ultimi. Attive anche la gestione fognaria e quella della raccolta dei rifiuti, oltre alle attività bancarie, postali, assicurative e finanziarie. Salvi anche i servizi veterinari, i call center e i servizi di vigilanza privata oltre alle attività di pulizia e lavaggio delle aree pubbliche.