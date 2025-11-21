L'UE pensa di centralizzare sull'ESMA la vigilanza sulle cripto-attività

(Teleborsa) -(European Securities and Market Authority), con nuovi poteri disu tutti i fornitori di servizi legati alle cripto-attività (CASP o Crypto-Asset Service Providers). Idell'ESMA dovrebbero includere il potere di autorizzare nuove attività e/o fornitori di servizi, di effettuare ispezioni ed imporre eventuali sanzioni. Lo prevede lache la Commissione europea sta mettendo a punto e che dovrebbe presentare il prossimo 3 dicembre. La bozza deve ancora essere concordata con il Parlamento europeo e il Consiglio.Lasta facendoaffinché l'autorità di regolamentazione dei mercati, una sorta di "Consob europea", ottengaper supervisionare tutte le aziende crypto operanti nel blocco. Una mossa che potrebbe stravolgere anni di lavoro da parte degli organismi di controllo nazionali e delle aziende per regolamentare il settore.Laanticipata da alcuni funzionari europei in vista della pubblicazione ufficiale a dicembre proponedi tutti i fornitori di servizi di criptovalute. L'Autorità diverrebbe anchedi nuove attività.Al momento, le società di criptovalute sono tenute a ottenere, in base a quanto previsto dall'attuale regolamentazione del, la direttiva europea sui mercati delle criptovalute, in vigore dal 2023. Una volta concessa in uno Stato europeo, tale autorizzazioneLa nuova regolamentazione annullerebbe dunque "anni di lavoro" delle autorità di regolamentazione nazionali e delle aziende, per implementare la nuova procedura. Tuttavia, la proposta della Commissione, ove opportuno.La nuova regolamentazione, dunque,. Una evoluzione che gli operatori di mercato ed i gruppi di pressione non hanno ben accolto in questa fase iniziale, ma l'UE sta caldeggiando, con il sostegno di alcuni Stati membri, per armonizzare la regolamentazione sul settore e la vigilanza.La nuova regolamentazione fa parte di un più ampiodei mercati, che include l'affidamento all'ESMA della supervisione diretta su stanze di compensazione, depositari e sedi di negoziazione. L'iniziativa è statae dalle istituzioni europee, ma viene, restii a cedere poteri, e dalle aziende che temono un ulteriore stretta della regolatoria.Le modifiche arrivano dopo che,, le autorità di regolamentazione nazionali diin un position paper, avevanole principali società di criptovalute, mentre le aziende più piccole sarebbero rimaste sotto la giurisdizione locale. Una sorta di centralizzazione a metà.