Coronavirus, Bombardier annuncia sospensione attività in Canada

(Teleborsa) - L'azienda canadeseha annunciato che – in seguito alle recenti disposizioni deivolte a rallentare la diffusione della–,nella maggior parte delle sue sedi operative presenti in Canada.Tale sospensione – comunica la Società in una nota – include lenelle province del Quebec e dell'Ontario.Durante questi periodo di stop, i dipendenti interessati dalle chiusure verranno messi in licenza eUna rinuncia che il Presidente e gli altri componenti del Cda estenderanno a tutto il 2020.Bombardier ha, inoltre, annunciato lain attesa di effettuare le dovute valutazioni sull'impatto della temporanea chiusura delle proprie attività in Canada."A partire dallo scoppio dell'epidemia di coronavirus, gli obiettivi principali della Società sono stati la sicurezza dei nostri dipendenti; servire al meglio delle nostre possibilità i nostri clienti in questo difficile periodo; e mettere in atto tutte le azioni necessarie a preservare il nostro business per il futuro – ha affermato–. In aggiunta alle misure annunciate oggi, Bombardier ha tagliato tutte le sue spese discrezionali, sta portando avanti il lavoro di chiusura delle precedenti transazioni e adottando misure aggiuntive per accrescere la liquidità".