Immobiliare, Ares Management lancia Marq

(Teleborsa) -annuncia il consolidamento delle sue attività immobiliari logistiche globali sotto un unico marchio,Logistic.Ilappena lanciato rappresenterà la piattaforma immobiliare logistica globale integrata verticalmente di Ares, che gestirà strutture per un totale di oltre 55 milioni di mq nelle Americhe, in Europa e nella regione Asia-Pacifico.unisce le attività di logistica immobiliare integrata di Ares in Nord America e in Europa, inclusa Ares Industrial Management, con la piattaforma immobiliare logistica globale di GLP al di fuori della Cina, a seguito dell’acquisizione da parte di Ares del business internazionale e di alcune affiliate di GLP Capital Partners Limited, conclusa a marzo 2025.Con Marq, Ares combina la sua portata, la sua esperienza e le sue competenze immobiliari logistiche per fornire soluzioni conformi e di prim’ordine ai propri clienti in tutto il mondo, affermandosi come il locatore di riferimento del mercato.“Marq rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo per il business immobiliare di Ares, rafforzando la nostra posizione tra le prime tre realtà a livello globale in uno dei settori in cui crediamo maggiormente”, ha affermato, Co-responsabile di Ares RealEstate. “Marq punta a fornire un’eccellenza operativa locale e su scala globale ai propri clienti nel settore logistico, attraverso l’impegno verso una missione semplice ma fondamentale: essere un partner strategico per il loro successo.”