AI, Microsoft nei prossimi due anni investirà in Canada 7,5 miliardi di dollari canadesi

Microsoft

(Teleborsa) -ha fatto sapere che nei prossimi due anni investirà più di(5,42 miliardi di dollari Usa) in Canada per espandere la propria infrastrutturae diL'azienda ha precisato che l'impegno rientra nel più grande investimento nella sua storia in Canada, pari a 19 miliardi CAD tra il 2023 e il 2027. "Stiamo costruendo le infrastrutture digitali e di AI necessarie per la crescita e la prosperità della nazione", ha dichiarato, vicepresidente e presidente di Microsoft. Dal secondo semestre 2026 entreranno in funzione nuove capacità cloud e AI.L’azienda ha presentato anche un piano in cinque punti per proteggere la sovranità digitale del Paese, destinato a "difendere la cybersecurity canadese, mantenere i dati sul suolo nazionale, rafforzare la privacy, sostenere gli sviluppatori locali di AI e garantire la continuità dei servizi cloud". Smith ha sottolineato che "la protezione dellaè il primo pilastro della sovranità digitale", evidenziando l’aumento degli attacchi da parte di attori statali e criminali.Microsoft rafforzerà inoltre la, introdurrà, amplieràe offrirà nuove tecnologie di confidential computing. «Ogni data center che costruiamo è un investimento nei canadesi e nel loro futuro», ha affermato Smith, annunciando anche programmi per colmare il gap di competenze: entro il 2026, l’iniziativa Elevate aiuterà 250.000 canadesi a ottenere credenziali AI.L’azienda amplia infine gli investimenti nelle comunità, con una nuova partnership conper portare competenze AI a 20.000 giovani, inclusi quelli delle comunità indigene. Smith ha concluso: "Crediamo che il Canada abbia ciò che serve per guidare il mondo nell’innovazione responsabile dell’AI".