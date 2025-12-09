Milano 14:15
43.539 +0,24%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 14:15
9.643 -0,02%
Francoforte 14:15
24.134 +0,37%

AI, Microsoft nei prossimi due anni investirà in Canada 7,5 miliardi di dollari canadesi

Finanza
AI, Microsoft nei prossimi due anni investirà in Canada 7,5 miliardi di dollari canadesi
(Teleborsa) - Microsoft ha fatto sapere che nei prossimi due anni investirà più di 7,5 miliardi di dollari canadesi (5,42 miliardi di dollari Usa) in Canada per espandere la propria infrastruttura cloud e di intelligenza artificiale.

L'azienda ha precisato che l'impegno rientra nel più grande investimento nella sua storia in Canada, pari a 19 miliardi CAD tra il 2023 e il 2027. "Stiamo costruendo le infrastrutture digitali e di AI necessarie per la crescita e la prosperità della nazione", ha dichiarato Brad Smith, vicepresidente e presidente di Microsoft. Dal secondo semestre 2026 entreranno in funzione nuove capacità cloud e AI.

L’azienda ha presentato anche un piano in cinque punti per proteggere la sovranità digitale del Paese, destinato a "difendere la cybersecurity canadese, mantenere i dati sul suolo nazionale, rafforzare la privacy, sostenere gli sviluppatori locali di AI e garantire la continuità dei servizi cloud". Smith ha sottolineato che "la protezione della cybersicurezza è il primo pilastro della sovranità digitale", evidenziando l’aumento degli attacchi da parte di attori statali e criminali.

Microsoft rafforzerà inoltre la data residency nazionale, introdurrà Sovereign AI Landing Zone, amplierà Azure Local e offrirà nuove tecnologie di confidential computing. «Ogni data center che costruiamo è un investimento nei canadesi e nel loro futuro», ha affermato Smith, annunciando anche programmi per colmare il gap di competenze: entro il 2026, l’iniziativa Elevate aiuterà 250.000 canadesi a ottenere credenziali AI.

L’azienda amplia infine gli investimenti nelle comunità, con una nuova partnership con Actua per portare competenze AI a 20.000 giovani, inclusi quelli delle comunità indigene. Smith ha concluso: "Crediamo che il Canada abbia ciò che serve per guidare il mondo nell’innovazione responsabile dell’AI".
Condividi
```