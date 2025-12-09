AI, Microsoft nei prossimi due anni investirà in Canada 7,5 miliardi di dollari canadesi

(Teleborsa) - Microsoft
ha fatto sapere che nei prossimi due anni investirà più di 7,5 miliardi di dollari canadesi
(5,42 miliardi di dollari Usa) in Canada per espandere la propria infrastruttura cloud
e di intelligenza artificiale
.
L'azienda ha precisato che l'impegno rientra nel più grande investimento nella sua storia in Canada, pari a 19 miliardi CAD tra il 2023 e il 2027. "Stiamo costruendo le infrastrutture digitali e di AI necessarie per la crescita e la prosperità della nazione", ha dichiarato Brad Smith
, vicepresidente e presidente di Microsoft. Dal secondo semestre 2026 entreranno in funzione nuove capacità cloud e AI.
L’azienda ha presentato anche un piano in cinque punti per proteggere la sovranità digitale del Paese, destinato a "difendere la cybersecurity canadese, mantenere i dati sul suolo nazionale, rafforzare la privacy, sostenere gli sviluppatori locali di AI e garantire la continuità dei servizi cloud". Smith ha sottolineato che "la protezione della cybersicurezza
è il primo pilastro della sovranità digitale", evidenziando l’aumento degli attacchi da parte di attori statali e criminali.
Microsoft rafforzerà inoltre la data residency nazionale
, introdurrà Sovereign AI Landing Zone
, amplierà Azure Local
e offrirà nuove tecnologie di confidential computing. «Ogni data center che costruiamo è un investimento nei canadesi e nel loro futuro», ha affermato Smith, annunciando anche programmi per colmare il gap di competenze: entro il 2026, l’iniziativa Elevate aiuterà 250.000 canadesi a ottenere credenziali AI.
L’azienda amplia infine gli investimenti nelle comunità, con una nuova partnership con Actua
per portare competenze AI a 20.000 giovani, inclusi quelli delle comunità indigene. Smith ha concluso: "Crediamo che il Canada abbia ciò che serve per guidare il mondo nell’innovazione responsabile dell’AI".