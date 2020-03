Coldiretti, anche i parenti nei campi al lavoro contro la fame

(Teleborsa) -. Il Decreto Cura Italia, sottolinea Coldiretti,non costituiscono rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, a condizione che la prestazione sia resa a titolo gratuito. Quindi, se disponibili,. E' un ritorno al passato, a una prassi un tempo molto diffusa in agricoltura."Una partecipazionee che ora è divenutache ha fermato l’arrivo nelle campagne italiane di lavoratori esteri dai quali dipende almeno un quarto dei raccolti nazionali.per crearealle frontiere interne dell’Unione Europea per la circolazione dei lavoratori agricoli al fine di garantire gli approvvigionamenti nella filiera alimentare"."E’ ora anche necessaria subitoin un momento in cui scuole, università attività economiche ed aziende sono chiuse e molti lavoratori potrebbero trovare una occasione di integrazione del reddito proprio nelle attività di raccolta nelle campagne".. La comunità più presente in Italia è quella rumena, con 107591 occupati. A seguire marocchini, indiani, albanesi, senegalesi, polacchi, tunisini, bulgari, macedoni e pakistani.dove complessivamente mancano quasi un milione di lavoratori agricoli stagionali. Il rischio è cheperda quest’anno l’autosufficienza alimentare e il suo ruolo di principale esportatore mondiale di alimenti perIn Italia, la Ministra delle Politiche Agricole,, è intervenuta, al fine di evitare agli stranieri di dover rientrare nel proprio Paese proprio con l’inizio della stagione di raccolta nelle campagne.e riguarda i permessi di soggiorno in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile.