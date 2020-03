Anticipo Cig, ABI: "Importante obiettivo". Oggi il tavolo con Catalfo e sindacati

(Teleborsa) - Convocato per oggi pomeriggio dal, ilfinalizzato alla stipula di une le, – commenta l'Associazione in una nota – condividono con grande favorea cui stanno intensamente operando con le altre rappresentanze delle imprese e dei sindacati per il varo della convenzione perconseguenti alla sospensione dal lavoro causata dall'In questo momento di emergenza si tratta, per l'Abi, "di unche sta trovando pronta definizione grazie alle consolidate positive relazioni sindacali innanzitutto nel mondo bancario che hanno sempre consentito di trovare insieme gli strumenti utili nei momenti di maggior criticità, anche con attenzione alle altre categorie".