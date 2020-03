PMI, Italiaonline e Alibaba.com insieme per export Made in Italy

(Teleborsa) - Siglato unditra la internet companypiattaforma globale di riferimento per l’e-commerce B2B e parte del Gruppo Alibaba, per favorire l’esportazione deldelle piccole e medie aziende del nostro Paese in modalità, connetterà lesue clienti al marketplace B2B di Alibaba,con 18 milioni di buyers e contenuti tradotti in 16 lingue. Grazie alla presenza che avranno sulla piattaforma di e-commerce di Alibaba.com, le aziende clienti di Italiaonline potranno quindi essere in contatto con acquirenti in tutto il mondo. L’offerta perfezionata è di due tipi (Standard e Premium) e varia in base alle caratteristiche e alle necessità“Con l’accesso a unadi prima grandezza come quella fornita dametteremo a disposizione delle aziende italiane e in particolare delle PMI opportunità uniche di visibilità e di sviluppo del business”, ha dichiarato“Siamo da sempre vicini alle nostre imprese sul territorio e loaggiunge.conosce bene il valore e il potenziale del made in Italy, ed è in prima linea da anni nel supportare marchi e PMI italiane nel loro percorso di digitalizzazione e internazionalizzazione, in Cina e globalmente. Proprio per questo l’Italia è il primo Paese in Europa in cui Alibaba.com ha creato un team locale e un’offerta dedicata. In questasottolineaGeneral Manager Sud Europa del Gruppo Alibaba.