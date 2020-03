Coronavirus, Trump: all'Italia aiuti Usa per 100 milioni di dollari

(Teleborsa) -a partire dalle complesse apparecchiature di ventilazione per permettere la respirazione assistita dei numerosi pazienti in gravi condizioni.Trump ha spiegato da Washington. Il Presidente ha tenuto a precisare, in ogni caso, che, come più recentemente, da quando si è aggravata la situazione in altri Paesi dell'Europa,. Della "lunga e amichevole conversazione" con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump- ha scritto Conte - e continuiamo a lavorare insieme