Intesa Sanpaolo conferma validità OPS su UBI e aumento capitale

Intesa Sanpaolo

UBI Banca

(Teleborsa) -volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di, in particolare la proposta di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per, all’ordine del giorno dell’straordinaria convocata per il"La motivazione strategica dell’operazione - sottolinea la banca - assume ancora, in particolare per quanto riguarda lenonché l’aumento del grado dila riduzione dei crediti unlikely to pay e in sofferenza"."Le banche di minori dimensioni - spiega Intesa - hanno ridotte possibilità di avvalersi delle leve dell’efficienza e della riduzione del profilo di rischio per fronteggiare un quadro economico sfavorevole e contrastare gli impatti sul tessuto sociale, a fronte del rafforzamento del ruolo di motore della crescita sostenibile e inclusiva e di punto di riferimento per la sostenibilità e la responsabilità sociale del Gruppo risultante dall’operazione".