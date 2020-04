Energia, ENEA: "Salva il kilowattora". Sondaggio sui ragazzi delle scuole

(Teleborsa) - L'80% degli intervistati è consapevole che le fonti fossili sono inquinanti, il 46% sa che cosa vuol dire efficienza energetica, il 60% afferma di sapere che le scelte individuali sono determinanti per tutelare il Pianeta, quasi l'84% sa che un elettrodomestico lasciato in stand by consuma elettricità, l'82,6% che è il Led la lampadina che risparmia più energia e il 90% conosce la definizione di etichetta energetica. Tuttavia, il 53% dei partecipanti ammette di restare sotto la doccia almeno 10 minuti pur sapendo che ne bastano 4 e oltre il 68% preferisce farsi accompagnare in auto a scuola, al cinema o a casa di un amico anche se potrebbe andare a piedi o in autobus. Questa la fotografia delle scelte in tema di energia che emerge da unnell'ambito dellaL'indagine – spiega Enea in una nota – ha rivelato che gli studenti vogliono ricevere più informazioni sui temi dell'energia, dell'inquinamento e della tutela dell’ambiente e che esistono ampi margini di miglioramento nelle scelte individuali, soprattutto allargando lo sguardo al contesto sociale e familiare.Il sondaggio è stato realizzato sulla base di undopo aver approfondito le tematiche dell'energia e del risparmio attraverso lezioni dedicate. Le domande sono state predisposte da Enea e Green Cross e indirizzate a"Salva il kilowattora" – precisa la nota – è una delle iniziative previste nell'ambito dellaHa preso il via a inizio febbraio con laalla quale hanno preso partecon l'obiettivo di incentivare studenti, insegnanti e famiglie a comportamenti virtuosi per ridurre i consumi di energia e a coinvolgere il maggior numero di persone, parenti, amici, conoscenti, ma anche istituzioni, enti, associazioni.