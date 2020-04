PharmaNutra, in crescita dati vendita del primo trimestre 2020

PharmaNutra,

(Teleborsa) - Continua il trend positivo pera base di ferro presente in oltre 50 Paesi nel mondo. I– fa sapere il Gruppo in una nota –pubblicato la scorsa settimana, che ha evidenziato un +15% rispetto all'esercizio precedente.Neli dati – riferiti alle due aziende del Gruppo attive nella commercializzazione di supplementi nutrizionali e dispositivi medici,. e. – sono stati caratterizzati da unaIn generale,L'azienda conferma l'. Come riporta, in base airelativi al mercato degli integratori alimentari,si conferma il complemento nutrizionale più venduto in Italia per il quarto mese consecutivo, con unLerispetto a marzo del 2019, con un significativo contributo diche ha registrato un significativoAnche le– si legge nella nota – proseguono in continuità ed evidenziano dati molto positivi: lae oltre le aspettative del Gruppo, mentre gli ordini del secondo trimestre risultano tutti confermati."Continuare a crescere a doppia cifra anche in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, evidenzia una forza, una coesione e un senso di appartenenza aziendale fuori dal comune, di cui siamo particolarmente fieri e orgogliosi – ha commentato il–. Un orgoglio, ci tengo a sottolinearlo, che non ha nulla a che vedere con gli ottimi dati di questo primo trimestre del 2020, ma con il fatto che è proprio grazie a questi solidi valori che abbiamo potuto intraprendere una serie di azioni a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale, duramente provato da questa emergenza e a cui va tutta la nostra vicinanza".