Decreto Scuola: tutti promossi e per la maturità esame online orale

(Teleborsa) - Conferma della commissione interna, obbligo della didattica a distanza ed eventuali integrazioni e recupero del programma didattico di quest'anno scolastico durante il prossimo. SonoConfermate le misure già annunciate negli scorsi dalla ministra Azzolina relative alla composizione delle commissioni che giudicheranno gli oltre 500mila maturandi che affronteranno quest'anno l'esame di Stato. Previsto anche che il programma didattico di quest'anno potrà essere recuperato e integrato nel prossimo. D'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, inoltre,: "il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione".Tra le altre misure,per i quali possegga possiede le necessarie autorizzazioni. Tuttavia si precisa che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto. Per diventare "operativo" ora il decreto dovrà essere recepito da una o più ordinanze.