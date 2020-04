Mutui, Facile.it: "Nel 2019 un richiedente su 3 non è riuscito a surrogare né rinegoziare"

(Teleborsa) - Nonostante le temporanee difficoltà di contrarre un mutuo, sono molti gli italiani che stanno approfittando del periodo di quarantena per valutare la possibilità di surrogare il proprio finanziamento tanto cheTuttavia, nonostante gli italiani dimostrino un continuo interesse per la possibilità di migliorare le condizioni del proprio finanziamento, non sempre riescono nell'intento. Questo il quadro che emerge da unoNel 2019 4 rispondenti su 10 (40,7%) hanno cercato dituttavia, tra loro,Nello specifico il Rapporto evidenzia che il 15,9% ha provato a surrogare senza successo mentre il 13% ha ricevuto un rifiuto a fronte della richiesta di rinegoziazione."Se è vero che l'istituto presso cui abbiamo il mutuo non può opporsi alla nostra volontà di migrare altrove – spiega– è bene sapere che la banca cui ci rivolgiamo per la surroga non è obbligata ad accettare la nostra richiesta. Se, ad esempio, il potenziale cliente non ha un profilo reddituale solido o, ancora, se gli anni mancanti all'estinzione del finanziamento originale fossero pochi, l'istituto presso il quale è stata presentata domanda di surroga potrebbe respingere la richiesta".Secondo l'indagineUn numero pari a, suddivisi tra coloro che hannoe chi ha invece. L'analisi evidenzia, inoltre, che tra coloro che nel 2019 sono riusciti ad approfittare del calo dei tassi, vi sono circache avevano alle spalle già una o più surroghe.Ilinterrogato ha, invece, dichiarato di esseree, pertanto, non ha sentito l'esigenza di surrogare o rinegoziare. Vi è, poi, unche, pur avendo cercato sul mercato nuove opportunità,Una fetta significativa di rispondenti,, ha, infine, affermato di non aver nemmeno valutato l'opportunità di abbassare la rata perché riteneva"In questo scenario – sottolinea Cresto in riferimento al boom di richieste registrato lo scorso marzo – iluniti alhanno spinto molti italiani a cercare onlineAl boom rilevato nella prima metà di marzo è seguito però un periodo temporaneo di stop legato al rimbalzo dell'Eurirs e alle difficoltà logistiche nel portare avanti l'iter degli atti".