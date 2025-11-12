Milano
14:42
45.008
+1,28%
Nasdaq
11-nov
25.533
0,00%
Dow Jones
11-nov
47.928
+1,18%
Londra
14:42
9.904
+0,04%
Francoforte
14:42
24.403
+1,31%
Mercoledì 12 Novembre 2025, ore 14.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 7 novembre
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 7 novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
12 novembre 2025 - 13.05
USA,
Richieste mutui nella settimana del 7 novembre su base settimanale (WoW) +0,6%
, in aumento rispetto al precedente -1,9%.
Condividi
Leggi anche
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 17 ottobre
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 10 ottobre
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 31 ottobre
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 24 ottobre
Argomenti trattati
USA
(360)
Altre notizie
USA, richieste di mutui settimanali crescono dello 0,6%
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 24 ottobre
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 10 ottobre
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 17 ottobre
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 31 ottobre
USA, ancora in calo le richieste di mutui settimanali
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto