Usa, richieste di mutui settimanali aumentato dello 0,5%

(Teleborsa) -. Nella settimana al 21 novembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento dello 0,5%, dopo il -5,2% registrato la settimana precedente.L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 5,7%, mentre quello relativo alle nuove domande è salito del 7,6%.Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono aumentati al 6,40% dal 6,37% precedente.