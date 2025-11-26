Milano 14:03
Usa, richieste di mutui settimanali aumentato dello 0,5%

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Aumentano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 21 novembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento dello 0,5%, dopo il -5,2% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 5,7%, mentre quello relativo alle nuove domande è salito del 7,6%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono aumentati al 6,40% dal 6,37% precedente.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
