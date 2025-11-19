Milano 13:22
42.784 -0,13%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 13:22
9.548 -0,05%
Francoforte 13:22
23.248 +0,29%

Usa, richieste settimanali mutui calano del 5,2%

Economia, Macroeconomia
Usa, richieste settimanali mutui calano del 5,2%
(Teleborsa) - Calano ancora le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 14 novembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento del 5,2%, dopo il +0,6% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è scivolato del 7,3%, e quello relativo alle nuove domande è sceso del 2,3%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono aumentati al 6,37% dal 6,34% precedente.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```