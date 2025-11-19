Usa, richieste settimanali mutui calano del 5,2%

(Teleborsa) - Calano ancora le domande di mutuo negli Stati Uniti
. Nella settimana al 14 novembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento del 5,2%, dopo il +0,6% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è scivolato del 7,3%, e quello relativo alle nuove domande
è sceso del 2,3%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono aumentati al 6,37% dal 6,34% precedente.(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)