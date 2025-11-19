Milano 15:22
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 14 novembre
USA, Richieste mutui nella settimana del 14 novembre su base settimanale (WoW) -5,2%, in calo rispetto al precedente +0,6%.

