Poste-Carabinieri: pensione consegnata a casa a over 75

(Teleborsa) - "In un momento come questo ci sonoe stanno facendo un lavoro enorme per essere d’aiuto a tutti, senza mai risparmiarsi. UnLo scrive su Facebook il Ministro del Lavoro,"Per questo, oggi voglio rivolgere unspeciale all’che hanno sottoscritto una convenzioneper tutti i cittadini che hanno compiuto o superato iper l’intera durata dell’emergenza, chi solitamente riscuote la pensione in contanti presso gli uffici postali,, che la porteranno loro direttamente a casa. In questo modo, si proteggono ancora di più i nostri pensionati dal rischio del contagio del coronavirus".Basta contattare il numero verdemesso a disposizione da Poste, o chiamare la più vicina stazione dei Carabinieri per richiedere informazioni."Questo periodo ha rafforzato l’unione, lo spirito diconclude Catalfo.