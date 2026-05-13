Poste Italiane conclude la seconda tranche di buyback da 13,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Poste Italiane ha comunicato di aver concluso la seconda e ultima tranche del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'assemblea degli azionisti del 30 maggio 2025. Tra l'8 e il 13 maggio 2026 la società ha acquistato complessivamente 570.234 azioni proprie, pari allo 0,044% del capitale sociale, a un prezzo medio di 23,84 euro per azione, per un investimento totale di 13.592.111,71 euro.



Le operazioni rientrano nella seconda tranche del buyback avviata il 7 maggio 2026 in conformità all'autorizzazione assembleare.



A seguito delle operazioni sopra descritte, alla chiusura della seconda tranche del programma, considerando anche le azioni presenti in portafoglio derivanti da precedenti buyback, Poste Italiane detiene al 13 maggio complessivamente 12.720.300 azioni proprie, corrispondenti allo 0,974% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, debole la giornata per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che porta a casa un calo dello 0,41%.







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