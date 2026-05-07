Poste avvia seconda tranche del buyback per remunerazione amministratori e dipendenti

(Teleborsa) - Poste Italiane intende proseguire con una seconda tranche del programma di acquisto di azioni proprie a partire dall'8 maggio 2026, programma autorizzato per un numero complessivo massimo di 2,6 milioni di azioni Poste Italiane e un esborso massimo di 50 milioni di euro.



L'acquisto di azioni proprie è finalizzato ad adempiere agli obblighi derivanti dalla remunerazione variabile da corrispondersi in azioni di Poste Italiane destinata ad amministratori e dipendenti del gruppo Poste Italiane.



Nel corso della prima tranche del programma, nel periodo compreso tra il 31 marzo 2026 e il 2 aprile 2026 (estremi inclusi), sono state acquistate complessive 1.773.263 azioni proprie (pari allo 0,14% del capitale sociale), al prezzo medio di 20,531573 euro per azione, per un controvalore complessivo di 36.407.878,70 euro.



Considerando l'importo complessivo del programma e quanto già acquistato nella prima tranche, le azioni proprie che potranno essere acquistate nel corso del programma saranno massimo 826.737 azioni Poste Italiane, rappresentative dello 0,06% circa del capitale sociale, per un esborso complessivo non superiore a 13.592.121,30 euro.



Alla data odierna Poste Italiane detiene 12.150.066 azioni proprie in portafoglio.



(Foto: © GoneWithTheWind / 123RF)

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