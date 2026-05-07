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TIM, Labriola: nominati advisor per valutare offerta Poste nell'interesse degli azionisti

Finanza, Telecomunicazioni
TIM, Labriola: nominati advisor per valutare offerta Poste nell'interesse degli azionisti
(Teleborsa) - Il CdA del Gruppo TIM ha nominato dei consulenti finanziari e legali per valutare l'offerta presentata dal Poste Italiane, nel miglior interesse degli azionisti. Lo ha detto il Ceo Pietro Labriola alla presentazione del risultati del 1° trimestre.

E' stato avviato un "processo strutturato e pienamente regolamentato" per valutare l'OPAS - ha spiegato - "nel miglior interesse della società e di tutti gli azionisti".

"Il parere di congruità verrà espresso, in linea con le prassi di mercato, sulla base di informazioni complete ed un'analisi rigorosa", ha precisato Labriola
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