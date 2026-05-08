Piazza Affari: brillante l'andamento di Poste Italiane
(Teleborsa) - Balza in avanti la più grande infrastruttura di servizi in Italia, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Poste Italiane mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,31%, rispetto a +2,35% del principale indice della Borsa di Milano).
La tendenza di breve di Poste Italiane è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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