Piazza Affari: brillante l'andamento di Poste Italiane

(Teleborsa) - Balza in avanti la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Poste Italiane mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,31%, rispetto a +2,35% del principale indice della Borsa di Milano ).





La tendenza di breve di Poste Italiane è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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