Coronavirus, Confagricoltura: Italia agli ultimi posti in Europa per uso Internet

(Teleborsa) - L'Italia risulta più indietro rispetto agli altri Paesi europei, per l. È quanto emerge da un'. Uno scenario che, vista l'attuale situazione dicon sempre più attività che si stanno trasferendo sul web – dai rapporti con la Pubblica Amministrazione allo smart working, dall'attività didattica all'home banking, all'e-commerce –, risulta particolarmente penalizzante per il nostro Paese facendo affiorare in maniera ancora più evidente l'I dati collocano l'Per quanto riguarda larisulta che il nostro Paese è alcon l'(rispetto alla media europea dell'89%) che può disporre di una tale velocità di connessione. Se si guarda poi allascendiamo addirittura alseguiti solo da(elaborazionesu dati Commissione UE 2017).Anche sul fronte deiper l'espletamento di adempimenti vari, il Centro Studi di Confagricoltura rileva dati poco confortanti. Sebbene ci sia stato un aumento (fra il 2015 e il 2019 dal 28% al 36% della popolazione) nell'utilizzo dell'ovvero nella gestione dei conti correnti bancari on line, siamo comunque al(media UE 58%).Nei(per informazioni, pagamenti e gestione pratiche) la situazione non è migliore. In Italia i cittadini che si avvalgono di Internet sono solo ilcollocandoci alprecedendo sola la Romania.Quanto allnel nostro Paese solo l', rispetto al 20% della media europea. Una percentuale che ci relega alNonostante gli impegni fissati a livello nazionale ed europeo e l'approvazione delnel 2015 (per gli obiettivi di crescita UE 2020) – che prevedeva che entro il 2020 almeno il 50% delle abitazioni fosse dotato di connessione a banda ultra larga – il nostro Paese – rileva Confagricoltura – continua a scontare un pesante ritardo, anche culturale, su questo fronte.