UniCredit Factoring nomina Simone Del Guerra nuovo AD

UniCredit

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società del Gruppospecializzata nell'offerta di prodotti e servizi di factoring, ha nominato ogginuovo Amministratore Delegato.Entrato in UniCredit Leasing nel 2010 come Head of Vendor Italy e successivamente in UniCredit come Head of Trade Products Italy, dal 2017 Del Guerra era a capo delle attività globali Financial Institutions Sales, a diretto riporto dei Co-Head del Global Transaction Banking, nell'ambito della Divisione Corporate e Investment Banking del gruppo., Presidente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit Factoring, ha dichiarato: ", che assumerà un nuovo importante incarico nel Gruppo UniCredit, per l', contribuendo a fare di UniCredit Factoring il leader del mercato italiano e il best import and export Factor a livello globale negli ultimi due anni., cui rivolgo un augurio per il proseguimento del primato della nostra società nel mercato del factoring italiano".