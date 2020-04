Dl Credito pubblicato in Gazzetta, Abi: "Immediata applicazione"

(Teleborsa) - Dopo la firma del Presidente della Repubblicae la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del, Aa tutti gli Associati per darne alle banche unaLo ha comunicato la stessa associazione chiarendo che nella lettera "sono illustrate le principali disposizioni sulle quali Abi richiama la massima attenzione e l'immediato impegno attuativo degli Associati, vistaLa circolare per l'immediata applicazione del Decreto legge per la liquidità è firmata dal presidente, dal direttore generale,, e dal vicedirettore generale,e chiarisce che il dl "vista la straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza del Covid-19"., pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo mezzanotte, per poter inviare alle banche, già stamattina" la "circolare applicativa del decreto sulle misure per fornire liquidità alle imprese", ha spiegato Patuelli a Radio Anch'io sottolineando come in questo modo le banche, che in questi giorni hanno ricevuto molte richieste dai clienti,I "soldi vengono dati dopo che la competente autorità pubblica avrà dato la garanzia e, quindi ben sopra 25mila", ha aggiunto Patuelli che ha anticipato"Dovremmo istruire le pratiche fornendo alla competente autorità, o il fondo di garanzia o alla Sace, i documenti che sono prescritti come essenziali, quelli di carattere societario e bilancistico del singolo cliente. Quindi raccoglieremo i documenti e li manderemo immediatamente per email. Attenderemo il via libera" dell'autorità pubblica e "faremo il bonifico in conto".