Experian: famiglie caute ad aprile, ma giovani spingono credito flessibile. Corre BNPL

+48,6%

(Teleborsa) - Il mercato del credito italiano registra ad aprile un rallentamento generalizzato delle richieste rispetto al mese precedente su tutti i prodotti monitorati- Si tratta di un andamento leggibile come un segnale di prudenza immediata, coerente con una maggiore attenzione dei consumatori all’attuale complessità del contesto macroeconomico. È quanto emerge dall’ultimo Rapporto sul Credito di Experian, global data tech company.



Su base annua, sono le forme di credito più legate alla gestione della liquidità a mostrare una domanda più solida: le richieste di prestiti personali sono cresciute del +19% rispetto ad aprile 2025, il BNPL ha registrato un +48,6% e i prestiti captive +4,5%. I mutui si sono mantenuti sostanzialmente stabili (+0,4%) nel confronto con l’anno passato. Su leasing, renting e prestiti finalizzati il calo si registra invece sia mese su mese sia anno su anno, riflettendo un probabile rinvio delle decisioni di acquisto su beni durevoli.



“Guardare ai segmenti demografici ci dà una lettura più nitida della direzione che sta prendendo il mercato del credito: la Generazione Z è l'unica fascia in crescita anno su anno su tutti i prodotti, dai mutui al BNPL, dai prestiti finalizzati alle carte. Questo ci segnala che le nuove generazioni stanno costruendo un rapporto con il credito più autonomo e trasversale, utilizzando tutti gli strumenti disponibili. Altrettanto significativo è il profilo dei consumatori nati all'estero: più resilienti sul breve periodo e in crescita su ogni categoria su base annua, anche dove gli italiani segnano un calo. Insieme, questi due segmenti ci dicono che la domanda di credito non si sta contraendo; piuttosto, si sta ridistribuendo. E chi vuole intercettarla deve essere in grado di leggerla con questa granularità", sottolinea Armando Capone, CEO di Experian Italia.



(Foto: Photo by Mathieu Stern on Unsplash)

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