Monzo Bank, utili +44% grazie alla crescita del credito e dei depositi

(Teleborsa) - Monzo Bank ha chiuso l'esercizio al 31 marzo con un utile ante imposte in crescita del 44%, sostenuto dall’espansione dell’attività di lending e dall’aumento dei ricavi da interessi. La banca digitale britannica ha registrato un profitto di 87,3 milioni di sterline, rispetto ai 60,5 milioni dell’anno precedente, mentre i ricavi sono saliti del 39% a 1,7 miliardi di sterline.



Monzo continua a rafforzare la propria presenza nel credito al consumo, nel business banking e nei servizi bancari quotidiani. La banca genera attualmente 167 sterline di ricavi per cliente attivo e 484 sterline per ciascun cliente business.



Il direttore finanziario Tom Oldham ha sottolineato che il lending rappresenta un motore di crescita sempre più importante, sostenuto da una politica prudente di concessione del credito e da un’espansione graduale del portafoglio prestiti. L’istituto offre scoperti di conto, carte di credito e prestiti personali.



Con l’aumento dei finanziamenti sono però cresciuti anche gli accantonamenti per perdite su crediti, saliti a 329,4 milioni di sterline dai 251,2 milioni dell’anno precedente.



La base clienti ha superato i 15 milioni di utenti, con circa 3 milioni di nuovi clienti aggiunti nell’ultimo anno, mentre i depositi sono aumentati del 55% a 25,7 miliardi di sterline. Oltre 4 milioni di clienti utilizzano prodotti di credito della banca.

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