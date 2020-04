Bankitalia: statistiche ufficiali a rischio, sono nostra bussola

(Teleborsa) - "Per chi prende decisioni di politica economica, per i mercati e per il pubblico, l'. Tuttavia, le misure messe in atto su scala globale per contenere lache dovrebbe indicare la rotta".È l'allarme dellacontenuto nello studio "Salviamo i dati economici dal Covid-19" che fa il punto sugli effetti dell'epidemia Covid-19 sulla produzione di statistiche ufficiali."vi è il, proprio quando sarebbe più urgente tenerne traccia. Definire le risposte di politica fiscale e monetaria a questa crisi sarà ancora più difficile se vi è carenza di informazioni adeguate", sottolinea Bankitalia.Anche il, con conseguenti "episodi di volatilità che possono aggravare lo shock dovuto all'emergenza sanitaria".Il rapporto evidenzia anche un altro problema relativo a una "diffusa mancanza di informazioni" che rischia di essere "arma formidabile in mano a quanti mirino a lacerare il tessuto delle nostre democrazie."Diventa più facile - conclude Bankitalia - far circolare notizie non accurate su questioni rilevanti come i costi umani ed economici della pandemia, per esagerarne o minimizzarne gli effetti a seconda della convenienza del momento e di strategie di più lungo termine".