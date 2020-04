Gualtieri: "Nel dl aprile bonus autonomi a 800 euro: attivi prestiti alle imprese"

(Teleborsa) -, oltre al rinvio delle scadenze fiscali e misure di sostegno diretto alle aziende.A delineare il quadro degli interventi del Governo a sostegno dell'economia per l'emergenza coronavirus è ilintervistato da Bruno Vespa a "Porta a Porta".Gualtieri ha confermato che nel decreto aprile "vogliamo introdurre dei" e che il, dagli attuali 600. Ottocento euro, ha indicato Gualtieri, "è un numero verosimile".Altro tassello sono iche, avvisa il ministro, saranno, con "le prime erogazioni possibili già lunedì". Il ministro ha poi ricordato che tra prestiti garantiti alle imprese e le moratorie sul credito già attivate, lo Stato è intervenuto "nell'ordine dei 750 miliardi di euro di garanzie pubbliche, uno sforzo enorme anche se doveroso e necessario".A livello operativo, il, ha assicurato Gualtieri, con un. L'imprenditore va dalla banca, negozia il prestito, la banca si rivolge alla Sace: la Sace con una verifica solo formale dei requisiti, quindi in modo immediato, fornirà la garanzia e il prestito sarà erogabile"."Solamente per i prestiti di dimensioni davvero consistenti - ha aggiunto Gualtieri - ci sarà un passaggio ulteriore, come avviene in Francia. Lo schema francese si è rivelato quello più efficiente tra gli schemi europei".Sul possibile"in Italia si sta sviluppando un", ha aggiunto Gualtieri sottolineando che "siamo a metà del cammino".. Noi vogliamo che ci sia un impegno comune di risorse di politica fiscale, sostenuto dall'emissione comune di titoli, che sia all'altezza di questa sfida. Le dimensioni sono almeno 1.500 miliardi di euro: devono essere".Infine, Gualtieri ha ricordato che. In Europa - ha proseguito il ministro - "siamo impegnati in un complesso negoziato.. E se ci sono stati esitazioni, timidezze e ancora ostacoli da superare a livello di Consiglio e di Stati membri su alcuni di questi strumenti, dall'altro lato abbiamo visto che fortunatamente la BCE è invece scesa risolutamente in campo"."Noi ci sentiamo le, la seconda banca centrale del mondo per potenza, che sta mettendo tutte le risorse in campo per aiutare tutti i paesi, tra cui l'Italia, a far fronte adeguatamente a questa crisi"