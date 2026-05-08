Bonus nuovi nati, Inps: già pagato 62% domande

(Teleborsa) - Procede l’erogazione del bonus nuovi nati, il contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, pensato per accompagnare le famiglie nei primi mesi di vita dei bambini.



Lo riferisce l'Inps spiegando che ad oggi risultano già liquidate circa il 62% delle domande presentate, a conferma dell’impegno dell’Istituto nel garantire tempi rapidi e risposte concrete ai cittadini. I pagamenti stanno avvenendo progressivamente, in base all’ordine di arrivo delle richieste e alle verifiche previste dalla normativa vigente. I richiedenti possono verificare lo stato della propria domanda

attraverso i canali digitali dedicati.



L'Istituto ricorda che per accedere al beneficio è obbligatorio essere in possesso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore per il quale è richiesto il Bonus, neutralizzato dagli importi dell’Assegno Unico e Universale, non superiore a 40.000 euro.



La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dall’evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo). La presentazione oltre il termine comporta la decadenza dal diritto al Bonus. Può essere presentata esclusivamente online tramite: sito INPS; app INPS Mobile; Contact Center e Patronati.

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