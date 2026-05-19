Regno Unito, sussidi disoccupazione in aumento ad aprile

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count) nel Regno Unito: ad aprile sono risultati in salita di 26.500 unità, dopo aver riportato una crescita di 4.900 unità a marzo (rivisto da un preliminare di +26.800). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 23.100 unità stimato dal consensus.



Aumenta anche il tasso di disoccupazione, che si attesta al 5% a marzo, dal 4,9% di febbraio e atteso dagli analisti.



Nei tre mesi a marzo, l'occupazione ha fatto segnare un aumento di 148 mila unità, contro la salita di 25 mila unità del mese precedente e di 107 mila indicata dal consensus.



Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato, a marzo, un incremento del 3,4% escludendo i bonus dal +3,6% del mese precedente, in linea con quanto indicato dagli analisti, mentre includendo la componente bonus si registra un +4,1%, dal +3,9% del mese precedente (+3,8% atteso dagli analisti).

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