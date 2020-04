Seduta negativa in Borsa. Piazza Affari in calo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Seduta negativa per Piazza Affari e le altre Borse europee, in scia alleed alle indicazioni che arrivano da Oltreoceano. Intanto i listini USA mostrano scambi in profondo rosso.Sul mercato valutario, negativo l', in flessione dello 0,70%. Lieve calo dell', che scende a 1.716,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,23%, scendendo fino a 19,46 dollari per barile.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +234 punti base, con un forte incremento di 19 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,86%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,90%, in caduta libera, che affonda del 3,34%, e pesante, che segna una discesa di ben -3,76 punti percentuali., con ilche accusa un ribasso del 4,78%.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-6,89%),(-6,59%) e(-5,86%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,00%) e(+0,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che crolla dell'8,80%.Sensibili perdite per, in calo dell'8,74%.Tra i(+3,13%),(+2,66%),(+1,67%) e(+0,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,35%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'8,96%.In apnea, che arretra dell'8,59%.Tonfo di, che mostra una caduta dell'8,32%.