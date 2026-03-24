Mercati europei in tensione. Occhi su Iran

(Teleborsa) - Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, dopo un avvio in modesto rialzo. Gli investitori scommettono sulle parole del presidente americano, Donald Trump, che ha detto di aver avviato colloqui con alti dirigenti iraniani per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Tuttavia ieri, in serata, sono giunte smentite sui colloqui da diversi esponenti di Teheran. Ora gli addetti ai lavori attendono sviluppi in merito.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2%. L' Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,40%.



Retrocede di poco lo spread , che raggiunge quota +87 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,88%.



Tra i listini europei giornata fiacca per Francoforte , che segna un calo dello 0,61%, Londra è stabile, mentre Parigi mostra una performance pari a -0,02%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,47%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share , che scambia sotto i livelli della vigilia a 45.225 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Inwit , che mostra un forte incremento del 4,63%.



Si muove in territorio positivo DiaSorin , mostrando un incremento del 3,63%.



Piccolo passo in avanti per Saipem , che mostra un progresso dell'1,24%.



Composta ENI , che cresce di un modesto +1,2%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Leonardo , che continua la seduta con -3,78%.



Soffre Fincantieri , che evidenzia una perdita del 3,58%.



Piccola perdita per Intesa Sanpaolo , che scambia con un -1,31%.



Tentenna Ferrari , che cede l'1,27%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Ferragamo (+1,70%), Rai Way (+1,61%), Intercos (+1,02%) e BFF Bank (+0,91%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio , che ottiene -5,46%.



Vendite a piene mani su Caltagirone SpA , che soffre un decremento del 4,14%.



Preda dei venditori WIIT , con un decremento del 2,69%.

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