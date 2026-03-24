Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

Attesi sviluppi da colloqui USA-Iran

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, con gli investitori che scommettono sulle parole del presidente americano, Donald Trump, che ha detto di aver avviato colloqui con alti dirigenti iraniani per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Tuttavia l'entusiasmo sui mercati sembra ridimensionarsi in scia alle smentite sui colloqui giunte nella serata di ieri da diversi esponenti di Teheran. Ora gli addetti ai lavori attendono sviluppi in merito.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L' Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,20%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,67%.



Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +84 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,85%.



Nello scenario borsistico europeo si muove in modesto rialzo Francoforte evidenziando un incremento dello 0,27%, bilancio positivo per Londra che vanta un progresso dello 0,42%; sostanzialmente tonico Parigi , che registra una plusvalenza dello 0,58%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB , che avanza a 43.341 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 45.580 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben comprata Inwit , che segna un forte rialzo del 3,67%.



DiaSorin avanza dell'1,73%.



Guadagno moderato per Enel , che avanza dell'1,39%.



Piccoli passi in avanti per Banca Popolare di Sondrio , che segna un incremento marginale dell'1,03%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri , che prosegue le contrattazioni a -2,73%.



In rosso Leonardo , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.



Pensosa Buzzi , con un calo frazionale dell'1,06%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, GVS (+1,70%), Ferretti (+1,21%), Zignago Vetro (+1,20%) e Intercos (+1,19%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio , che continua la seduta con -1,87%.



Tentenna WIIT , con un modesto ribasso dell'1,44%.



Giornata fiacca per Banco Desio , che segna un calo dell'1,38%.



Piccola perdita per Danieli , che scambia con un -1,36%.

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