Borse europee positive nonostante l'affievolirsi dell'ottimismo sulla de-escalation

(Teleborsa) - Seduta in leggero rialzo per le Borse europee, mentre è in controtendenza Madrid che scende. Nonostante le dichiarazioni di ieri del presidente statunitense Donald Trump sembra prevalere ancora uno scetticismo di fondo riguardo a una soluzione del conflitto in tempi ravvicinati, con le quotazioni petrolifere che si confermano su livelli elevati, condizionando le aspettative di crescita dell'inflazione nel breve periodo e di impatti negativi sulla crescita economica.



Intanto, Israele ha affermato che gli attacchi sull'Iran continuano a "piena intensità" e l'Iran ha ribadito che non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. L'Iran ha anche iniziato ad applicare tariffe di transito ad alcune navi commerciali che attraversano lo Stretto di Hormuz, un ulteriore segno del controllo di Teheran sul più importante canale marittimo per il commercio di energia al mondo. Il Pakistan si è invece dichiarato pronto a ospitare colloqui tra Stati Uniti e Iran, previo accordo tra le due parti, per una soluzione globale della guerra in corso in Medio Oriente.



Sul fronte energetico, QatarEnergy ha dichiarato lo stato di forza maggiore su alcuni contratti di fornitura di GNL a lungo termine, le cui controparti includono clienti in Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina.



Sul fronte macroeconomico, nell'Eurozona a marzo il PMI flash manifatturiero ha sorpreso al rialzo, salendo da 50,8 a 51,4, mentre quello dei servizi è sceso oltre le attese da 51,9 a 50,1: l'indice composito è calato a 50,5. Negli Stati Uniti l'aumento della produttività non agricola del 4° trimestre 2025 è stato rivisto a +1,8% t/t ann. da +2,8% preliminare. A marzo i PMI flash statunitensi hanno registrato un andamento analogo a quelli dell'Eurozona: l'indicatore manifatturiero è salito a 52,4 da 51,6 e quello dei servizi è sceso a 51,1 da 51,7.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Sostanzialmente stabile l' oro , che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.415,5 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,35%), che raggiunge 91,09 dollari per barile.



Lo Spread peggiora, toccando i +90 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,91%.



Nello scenario borsistico europeo piatta Francoforte , che tiene la parità, Londra avanza dello 0,53%, e si muove in modesto rialzo Parigi , evidenziando un incremento dello 0,34%.



Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 45.581 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,14%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,38%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Inwit , con un forte incremento (+9,65%). Ottima performance per DiaSorin , che registra un progresso del 4,93%. Exploit di Amplifon , che mostra un rialzo del 4,24%. Buoni spunti su Stellantis , che mostra un ampio vantaggio del 3,75%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri , che continua la seduta con -2,49%. Soffre Leonardo , che evidenzia una perdita del 2,43%. Preda dei venditori Poste Italiane , con un decremento del 2,28%. Si concentrano le vendite su Telecom Italia , che soffre un calo dell'1,72%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Rai Way (+4,66%), NewPrinces (+4,37%), MARR (+3,98%) e D'Amico (+3,73%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio , che ottiene -4,31%. Vendite su WIIT , che registra un ribasso del 3,05%. Seduta negativa per IREN , che mostra una perdita del 2,53%. Sotto pressione Caltagirone SpA , che accusa un calo del 2,07%.

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