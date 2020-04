Blackrock, utile trimestre sotto attese ma titolo tiene

Blackrock

S&P 100

Blackrock

(Teleborsa) - Si muove in timido rialzo il titolo, che avanza dell'1,11%.A fare da assist alle azioni contribuisce il fatturato del primo trimestre 2020 risultato superiore alle aspettative del mercato. Il giro d'affari è salito infatti dell'11% a 3,71 miliardi di dollari dai precedenti 3,346 miliardi e contro i 3,63 miliardi indicati dal consensus.Sotto le aspettative degli analisti i profitti delche sono stati pari a 806 milioni di dollari (5,15 dollari per azione) a fronte degli 1,053 miliardi di dollari (6,61 dollari per azione) dello stesso periodo del 2019. Gli analisti attendevano un utile netto più alto, pari a 6,36 dollari per azione.L'analisi settimanale del titolo rispetto allomostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 454,9 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 443. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 437,9.