Best Buy alza guidance dopo vendite del terzo trimestre sopra le attese

Best Buy

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti, ha chiuso ildel FY26 (terminato il 1° novembre 2025) conin aumento del 2,7% (rispetto alle aspettative medie degli analisti di un aumento dell'1,6%, secondo i dati LSEG), un utile per azione di 0,66 dollari (vs 1,26 dollari un anno fa) e un utile per azione rettificato di 1,40 dollari (vs 1,26 dollari un anno fa)"Siamo lieti di annunciare vendite e un utile operativo rettificato migliori del previsto per il terzo trimestre - ha dichiaratodi Best Buy - Le nostre vendite comparabili sono cresciute del 2,7%, grazie ai nostri continui risultati positivi nei settori dell'informatica, del gaming e della telefonia mobile. Abbiamo registrato una crescita delle vendite sia online che nei negozi fisici, abbiamo registrato continui miglioramenti nelle valutazioni dell'esperienza dei clienti e abbiamo lanciato il nostro Best Buy Marketplace"."Oggi rivediamo al rialzo le nostre previsioni per l'intero anno, in linea con i solidi risultati del terzo trimestre e le nostre attuali prospettive per il quarto trimestre - ha dichiaratodi Best Buy - Nel quarto trimestre, prevediamo una crescita delle vendite comparabili compresa tra l'1,0% e l'1,0% e un utile operativo rettificato compreso tra il 4,8% e il 4,9%".Le previsioni finanziarie della società per l'sono le seguenti: ricavi da 41,65 a 41,95 miliardi di dollari, rispetto alle previsioni precedenti di 41,1-41,9 miliardi di dollari; fatturato comparabile dallo 0,5% all'1,2%, rispetto alle previsioni precedenti tra -1% e +1,0%; utile per azione rettificato da 6,25 a 6,35 dollari, rispetto alle previsioni precedenti di 6,15-6,30 dollari.