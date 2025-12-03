Milano 16:01
43.486 +0,30%
Nasdaq 16:01
25.465 -0,36%
Dow Jones 16:01
47.548 +0,16%
Londra 16:01
9.700 -0,02%
Francoforte 16:01
23.729 +0,08%

Borsa di New York apre fra alti e bassi

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Wall Street avvia gli scambi a due velocità, dopo l'uscita di alcuni dati macroeconomici deludenti, che rafforzano le attese pe runa politica più accomodante da parte della Fed. Il FOMC si riunisce la prossima settimana e si dà già per scontato un taglio del costo del denaro, ma sarà utile aapire come si muoverà poi la banca centrale a inizio 2026.

Frattanto, il report di ADP sul mercato del lavoro è apparso molto deludente, avendo rilevato un calo di 32mila posti di lavoro, mentre la produzione industriale è in modesta crescita e quella manifatturiera praticamente ferma. Quanto ai prezzi import-export, sono rimasti pressoché stabili a settembre. evidenziano una crescita Più tardi arriveranno altri dati chiave, come il PMI dei servizi e l'ISM non manifatturiero.

Frattanto, il mercato trae vantaggio anche dalla rimonta del Bitcoin oltre i 90.000 dollari, che aveva rivitalizzato le speculazioni relative allo scoppio di una bolla.

Ritraccia il settore tecnologico, protagonista ieri di un rimbalzo dopo una serie di seduta negative.

L'indice Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 47.553 punti; sulla stessa linea l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 6.821 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,51%); come pure, sotto la parità l'S&P 100, che mostra un calo dello 0,23%.

