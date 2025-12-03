Borsa di New York apre fra alti e bassi

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo l'uscita di alcuniche rafforzano le attese pe runa politica più accomodante da parte della Fed. Ilsi riunisce la prossima settimana e, ma sarà utile aapire come si muoverà poi la banca centrale a inizio 2026.Frattanto, ilè apparso molto deludente, avendo rilevato un, mentre lae quella manifatturiera praticamente ferma. Quanto ai, sono rimastia settembre. evidenziano una crescita Più tardi arriveranno altri dati chiave, come il PMI dei servizi e l'ISM non manifatturiero.Frattanto, il mercato trae vantaggio anche dalla, che aveva rivitalizzato le speculazioni relative allo scoppio di una bolla., protagonista ieri di un rimbalzo dopo una serie di seduta negative.L'indiceè sostanzialmente stabile e si posiziona su 47.553 punti; sulla stessa linea l', con le quotazioni che si posizionano a 6.821 punti. Poco sotto la parità il(-0,51%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,23%.