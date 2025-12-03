Borsa di New York apre fra alti e bassi

(Teleborsa) - Wall Street avvia gli scambi a due velocità
, dopo l'uscita di alcuni dati macroeconomici deludenti,
che rafforzano le attese pe runa politica più accomodante da parte della Fed. Il FOMC
si riunisce la prossima settimana e si dà già per scontato un taglio del costo del denaro
, ma sarà utile aapire come si muoverà poi la banca centrale a inizio 2026.
Frattanto, il report di ADP sul mercato del lavoro
è apparso molto deludente, avendo rilevato un calo di 32mila posti di lavoro
, mentre la produzione industriale è in modesta crescita
e quella manifatturiera praticamente ferma. Quanto ai prezzi import-export
, sono rimasti pressoché stabili
a settembre. evidenziano una crescita Più tardi arriveranno altri dati chiave, come il PMI dei servizi e l'ISM non manifatturiero.
Frattanto, il mercato trae vantaggio anche dalla rimonta del Bitcoin oltre i 90.000 dollari
, che aveva rivitalizzato le speculazioni relative allo scoppio di una bolla.Ritraccia il settore tecnologico
, protagonista ieri di un rimbalzo dopo una serie di seduta negative.
L'indice Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 47.553 punti; sulla stessa linea l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.821 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100
(-0,51%); come pure, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,23%.